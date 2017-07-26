Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, а также возместить часть судебных расходов. Об этом сообщили в Минфине РФ.
На сайте ведомства указано, что Украина по решению суда обязана выплатить Российской Федерации номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд рублей, которые были приобретены еще в 2013 году за счет средств ФНБ. Сообщение Минфина приводит RT. Также Украина будет обязана выплатить РФ сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 млн долларов и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. В сообщении Минфина уточняется, что, в частности, проценты на сумму основного долга по облигациям подлежат оплате по ставке 8% годовых.
Кроме того, Украина обязана будет оплатить часть судебных издержек в размере 2,8 миллионов фунтов стерлингов. Половину из которых необходимо заплатить не позднее 20 сентября, уточняет «Национальная служба новостей».
Как пишет информагентство Nation News, ранее суд Лондона закончил рассматривать иск России против Украины по упрощенной процедуре в деле о долге на 3 млрд долларов. В июне Минфин Украины подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу, однако проиграл это дело. В декабре 2013 года Россия выкупила украинские евробонды на 3 млрд долларов. В декабре 2015 года Украина допустила по ним дефолт, а позднее ввела мораторий на погашение