Вечером в воскресенье, 8 октября, в Ростове-на-Дону произошло возгорание торгового павильона, расположенного на рынке «Восточный». Площадь возгорания уже составила порядка 5 тыс. квадратных метров.
Как сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителей пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших в результате пожара нет, угроза распространения огня на жилые здания отсутствует.
«Площадь пожара 5 тыс. „квадратов“. На месте работают 97 человек и 24 единицы техники», — передает информагентство слова собеседника.
По информации Nation News, информация о ЧП на улице Лелюшенко поступила в оперативные службы города в 21.08 по московскому времени. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Отметим, что Ростов-на-Дону в последние месяцы уже не раз попадает в федеральную повестку из-за сильных пожаров. Ранее «URA.RU» писало о возгорании в гостинице на улице Семашко, а в конце августа произошел один из самых страшных пожаров в истории города — тогда выгорел целый район неподалеку от Театральной площади.