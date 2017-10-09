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09 октября 2017
08 октября 2017
02:26  09 октября 2017 0

В Ростове-на-Дону на площади 5 тыс. квадратных метров горит вещевой рынок. ВИДЕО

Огонь от загоревшегося павильона распространился чуть ли не на весь рынокФото: ВКонтакте / "Это Ростов-на-Дону!"

Вечером в воскресенье, 8 октября, в Ростове-на-Дону произошло возгорание торгового павильона, расположенного на рынке «Восточный». Площадь возгорания уже составила порядка 5 тыс. квадратных метров.

Как сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителей пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших в результате пожара нет, угроза распространения огня на жилые здания отсутствует.

«Площадь пожара 5 тыс. „квадратов“. На месте работают 97 человек и 24 единицы техники», — передает информагентство слова собеседника.

По информации Nation News, информация о ЧП на улице Лелюшенко поступила в оперативные службы города в 21.08 по московскому времени. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти.

Отметим, что Ростов-на-Дону в последние месяцы уже не раз попадает в федеральную повестку из-за сильных пожаров. Ранее «URA.RU» писало о возгорании в гостинице на улице Семашко, а в конце августа произошел один из самых страшных пожаров в истории города — тогда выгорел целый район неподалеку от Театральной площади.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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