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09 октября 2017
22:04  09 октября 2017 0

Страховщики обнаружили новую схему мошенничества с электронными полисами ОСАГО

Разное. Курган, улица красина, курган, движение на дороге, трафик, дорожное движение, поток автомобилей
Посредники меняют в полисах данные автовладельцев по своему усмотрениюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новую схему мошенничества с электронными полисами ОСАГО (е-ОСАГО) обнаружили российские страховщики. Как сообщает РБК, в мошенничестве подозреваются компании-посредники — они намеренно подают в страховые фирмы недостоверные сведения о водителях или автомобилях.

Посредники оформляют полисы оформляются на автомобили с низкой мощностью и в регионах с низкими коэффициентами (в Крыму или Чечне), но указывают при этом регистрационный номер и VIN реального покупателя. В полисе, который получает автовладелец, данные водителя меняются с помощью фоторедактора в соответствии с его регионом и моделью автомобиля. В результате за полученный полис сами мошенники платят одну сумму, а заказчику-автовладельцу документ обходится в разы дороже, пояснил генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков. Подделываться могут самые разные данные — стаже водителя, год выпуска автомобиля и так далее.

Уточнется, что база данных Российского союза страховщиков (РСА), которая проверяет данные водителя при оформлении е-ОСАГО, не способна автоматически проверять марку автомобиля и регион из базы данных ГИБДД.

По оценке РСА, полисы с недостоверными данными занимают примерно в 5—10% в структуре электронных продаж ОСАГО (250—500 тыс. штук). Получить выплату по таким полисам при наступлении страхового случая невозможно.

Наталья Володина
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