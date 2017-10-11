08:24 11 октября 2017 0

Региональную трассу в обход Сургута передадут на обслуживание Росавтодора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трасса — северный обход Сургута в следующем году будет переведена из дорог регионального значения на баланс федерального бюджета. Как сообщил глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт, в ближайшие два года планируется придать федеральный статус 18 тысячам километрам региональных дорог.

Старовойт уточнил, что речь идет о наиболее крупных автомагистралях с оживленным трафиком. В частности, в программе Росавтодора, представленной в правительство, упоминаются трассы Санкт-Петербург—Архангельск, Грозный—Кизляр, Белгород—Павловск, обходы Читы, Шацка, северный обход Сургута, пишет «Коммерсант».

Техническое состояние федеральных трасс, как уточняет глава Росавтодора, отличается в лучшую сторону от региональных во многом благодаря стабильному финансированию. Он напомнил историю, когда 1 января 2016 года автодорога Р243 Кострома—Пермь перешла в ведение Росавтодора, а уже через десять дней «от одного из губернаторов» в правительство поступило письмо «срочно принять меры» по ремонту новой федеральной трассы.

В свою очередь до 2020 года Росавтодор может дать регионам около 2 тысяч километров отремонтированных дорог.