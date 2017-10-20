Экспертиза обнаружила в крови молодой харьковчанки Елены Зайцевой, ставшей виновницей смертельного ДТП, «наркотические алкалоиды опиума».
В здании суда прокурор Максим Блохин заявил, что в крови Зайцевой были обнаружены наркотические вещества. Адвокат девушки тут же потребовал перерыв, чтобы ознакомиться с результатами экспертизы.
Сама Зайцева категорически отрицает употребление опьяняющих веществ, сообщает «Федеральное агентство новостей». По словам девушки, следователи пытаются ее подставить.
Под колесами автомобиля Lexus, которым управляла 20-летняя девушка, погибли пять человек и шестеро получили тяжелые ранения, писала «Национальная служба новостей». Как рассказали в украинской полиции, ранее Зайцева неоднократно грубо нарушала ПДД.