Медики констатировали смерть мужчины
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 54-летний красноярский депутат и бизнесмен Сергей Попович совершил смертельный прыжок на батуте.
Неудачно приземлившись на голову, мужчина получил перелом позвоночника. Через несколько минут мужчина скончался в результате полученной травмы. Подоспевшие на место происшествия медики констатировали смерть Поповича.
Видеозапись смертельного прыжка была опубликована «Life.ru».
Следователи ГСУ СКР по Красноярскому краю начали доследственную проверку по факту случившегося. По данным следственных органов, мужчина пришел в батутный парк вместе со своей супругой и сыном.