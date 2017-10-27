{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Задача №2 - решить вопрос с Аксаной Пановой
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 октября 2017
26 октября 2017
03:17  27 октября 2017 0

Госдеп США утвердил список попадающих под санкции россиян

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Госдепартамент США надеется, что документ получит одобрение КонгрессаФото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Госдепартамент США утвердил новый санкционный список российских компаний и граждан, связанных с разведкой и оборонным сектором. Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности, определяющее лиц и организаций, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора правительства России», — цитирует Науэрт РБК.

Отметим, что список не несет в себе законодательный силы до момента утверждения документа конгрессом США. Имена россиян и названий компаний, фигурирующие в законопроекте, будут позже опубликованы на сайте госдепартамента. Конкретную дату Науэрт озвучить отказалась.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Согласно документу, к 1 октября администрации США было необходимо предоставить рекомендации по включению в список организаций и граждан из оборонного и разведывательного секторов России.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров