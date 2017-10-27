03:17 27 октября 2017 0

Госдепартамент США надеется, что документ получит одобрение Конгресса Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госдепартамент США утвердил новый санкционный список российских компаний и граждан, связанных с разведкой и оборонным сектором. Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности, определяющее лиц и организаций, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора правительства России», — цитирует Науэрт РБК.

Отметим, что список не несет в себе законодательный силы до момента утверждения документа конгрессом США. Имена россиян и названий компаний, фигурирующие в законопроекте, будут позже опубликованы на сайте госдепартамента. Конкретную дату Науэрт озвучить отказалась.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Согласно документу, к 1 октября администрации США было необходимо предоставить рекомендации по включению в список организаций и граждан из оборонного и разведывательного секторов России.