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Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
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01 ноября 2017
21:00  01 ноября 2017 0

Кровавая резня в Москве, диверсии террористов в Крыму и брошюры для секс-работниц. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Оттепель в Екатеринбурге, автобусная остановка, колесо, автобус, грязь, улица малышева, остановка общественного транспорта, грязный город
Екатеринбург снова стал «Грязьбургом»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Уральцам выпал шанс выбрать лучшего чиновника. Больше всего повезет читателям «URA.RU». Узнать фамилии кандидатов на звание «Чиновника года» и проголосовать нужно тут.

Столица Урала снова превратилась в Грязьбург. Ученые узнали много интересного о том, откуда в Екатеринбурге грязь и кто виноват в ее появлении. Правда, бороться с этой проблемой активно начнут только к весне. Тогда же власти планируют снести легендарную недостроенную телебашню. Эксперт рассказал «URA.RU», куда рухнет долгострой, если что-то пойдет не по плану.

Студент устроил кровавую резню электропилой в московском колледже. Парень разрезал горло преподавателю, похвастался в соцсетях селфи с отпиленной головой, а затем покончил с собой. Предупреждаем: фото — не для впечатлительных.

Неизвестные диверсанты в Крыму за ночь совершили сразу три теракта. Под удар попали газопровод и ЛЭП.

А на Украине, тем временем, начали готовить школьниц к «секс-бизнесу». Старшеклассницам раздали брошюры, которые советуют девушкам, например, не обслуживать в одиночку сразу несколько мужчин.

В Петербурге умер актер Сергей Кудрявцев. Он запомнился зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Бандитский Петербург».

Жителям Екатеринбурга стало стыдно за своего мэра. Евгений Ройзман крайне неуместно пошутил про 200 погибших в тоннеле корейцев. Есть версия, что тот самый твит градоначальник писал по традиции, пятой точкой, и оно «само задницей поставилось».

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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