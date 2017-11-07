Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира

Украина попала в список стран, где живут самые несчастные люди, уступив только Гаити и Южному Судану. К такому мнению пришли сотрудники центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, США.
Авторы исследования заявили, что 41% жителей Украины находится в тяжелой социальной, экономической и психологической ситуации. Этого достаточно для того, чтобы считать их несчастными. Хуже лишь в Южном Судане и Гаити, где доля несчастных составила 47% и 43% соответственно. При этом счастливыми себя могут назвать лишь 9% жителей Украины.
Эксперты уверены, что на состояние людей повлиял затяжной конфликт на востоке страны. «Оценка жизни в этих странах улучшится только после прекращения конфликтов, увеличения экономического роста и эффективного управления, ориентированного на улучшения жизни каждого гражданина», — приводит портал zn.ua выдержку из исследования.
Life.ru отмечает, что в тройку самых счастливых стран вошли Норвегия, Исландия и Дания. Согласно полученным данным, жители оценивают свою жизнь на семь из десяти баллов. Разработанная Институтом Гэллапа классификация интерпретирует данную оценку как «счастье».