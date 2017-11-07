{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
13:55  07 ноября 2017 0

Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира

Благотворительный спектакль Тот самый М Челябинск, дым, слезы
Счастливыми признали лишь 9% населения УкраиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Украина попала в список стран, где живут самые несчастные люди, уступив только Гаити и Южному Судану. К такому мнению пришли сотрудники центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, США.

Авторы исследования заявили, что 41% жителей Украины находится в тяжелой социальной, экономической и психологической ситуации. Этого достаточно для того, чтобы считать их несчастными. Хуже лишь в Южном Судане и Гаити, где доля несчастных составила 47% и 43% соответственно. При этом счастливыми себя могут назвать лишь 9% жителей Украины.

Эксперты уверены, что на состояние людей повлиял затяжной конфликт на востоке страны. «Оценка жизни в этих странах улучшится только после прекращения конфликтов, увеличения экономического роста и эффективного управления, ориентированного на улучшения жизни каждого гражданина», — приводит портал zn.ua выдержку из исследования.

Life.ru отмечает, что в тройку самых счастливых стран вошли Норвегия, Исландия и Дания. Согласно полученным данным, жители оценивают свою жизнь на семь из десяти баллов. Разработанная Институтом Гэллапа классификация интерпретирует данную оценку как «счастье».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров