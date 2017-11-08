ГИБДД изучит запись с ездой по встречке у стен Кремля. ВИДЕО

Видеозапись, на которой видно, как автомобиль едет по встречной полосе по одной из набережных напротив московского Кремля, изучают сотрудники Госавтоинспекции.
Информацию об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. На записи в Instagram-аккаунте richrussiankids водитель автомобиля в ночное время суток выруливает на полосу встречного движения, после чего едет по ней и встает обратно в свой ряд, пересекая две сплошные линии. Кроме того, пользователь majorka_777_ выложил видео, где автомобиль выезжает на полосу встречного движения и двигается по ней, объезжая пробку на одной из набережных Москвы.
Отметим, richrussiankids — это «блог о роскошной праздной жизни, скрещенной с российскими реалиями», где публикуются снимки и видеозаписи детей богатых родителей из России.
Как писало «URA.RU», ранее черный «Гелендваген» проехался по Дворцовой площади и заехал на лестницу Эрмитажа в Санкт-Петербурге. При этом автомобиль не был остановлен сотрудниками полиции.