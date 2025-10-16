Кремль — URA.RU: Путин не обсуждал работу российских патрулей в Сирии

Песков: Путин и Шараа не обсуждали работу российских патрулей в Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия и Сирия не обсуждали работу военных патрулей, заявил Дмитрий Песков
Россия и Сирия не обсуждали работу военных патрулей, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент Владимир Путин не обсуждал с сирийским коллегой Ахмедом Шараа возобновление работы российских патрулей военной полиции. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, принято ли какое-то решение по этому вопросу.

«Нет, такого не было. Я не знаю просто, откуда эта информация», — сказал Песков.

Путин 16 октября в Кремле впервые встретился с Шараа. Они обсудили перспективы развития отношений между странами в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. Также отдельно обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сирии заинтересованы в возобновлении работы российских патрулей военной полиции, особенно в южных районах страны. В Дамаске считают, что это позволило бы ограничить военную активность Израиля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин не обсуждал с сирийским коллегой Ахмедом Шараа возобновление работы российских патрулей военной полиции. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, принято ли какое-то решение по этому вопросу. «Нет, такого не было. Я не знаю просто, откуда эта информация», — сказал Песков. Путин 16 октября в Кремле впервые встретился с Шараа. Они обсудили перспективы развития отношений между странами в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. Также отдельно обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сирии заинтересованы в возобновлении работы российских патрулей военной полиции, особенно в южных районах страны. В Дамаске считают, что это позволило бы ограничить военную активность Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...