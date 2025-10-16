Кремль — URA.RU: Путин не обсуждал работу российских патрулей в Сирии

Президент Владимир Путин не обсуждал с сирийским коллегой Ахмедом Шараа возобновление работы российских патрулей военной полиции. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, принято ли какое-то решение по этому вопросу.
«Нет, такого не было. Я не знаю просто, откуда эта информация», — сказал Песков.
Путин 16 октября в Кремле впервые встретился с Шараа. Они обсудили перспективы развития отношений между странами в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. Также отдельно обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сирии заинтересованы в возобновлении работы российских патрулей военной полиции, особенно в южных районах страны. В Дамаске считают, что это позволило бы ограничить военную активность Израиля.
