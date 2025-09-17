В Польше обнаружили еще один упавший беспилотник

В лесу рядом с населенным пунктом Станиславка в Польше утром 17 сентября был найден еще один упавший беспилотник. Об этом сообщает полиция города Замостье, передает радиостанция RMF 24.
«Сегодня в 10:59 (11:59 мск) в комендатуру полиции Замостья поступило сообщение об обнаружении предмета в лесном массиве у населенного пункта Станиславка, гмина Ситно», — говорится в сообщении полиции. Уточняется, что зона падения беспилотника охраняется полицией.
Ранее уже фиксировались случаи падения беспилотников в Польше, обломки которых находили в различных населенных пунктах, однако во фрагментах большинства из них взрывчатых веществ обнаружено не было. Власти продолжают расследование происхождения аппаратов. Польша обвиняла Россию в атаках дронов, а так же предлагала закрыть воздушное пространство над Украиной, о чем писал "Царьград".
