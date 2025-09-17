В Польше обнаружили еще один упавший беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотник был найден в 11:59 по мск на юго-востоке Польши
Беспилотник был найден в 11:59 по мск на юго-востоке Польши Фото:

В лесу рядом с населенным пунктом Станиславка в Польше утром 17 сентября был найден еще один упавший беспилотник. Об этом сообщает полиция города Замостье, передает радиостанция RMF 24.

«Сегодня в 10:59 (11:59 мск) в комендатуру полиции Замостья поступило сообщение об обнаружении предмета в лесном массиве у населенного пункта Станиславка, гмина Ситно», — говорится в сообщении полиции. Уточняется, что зона падения беспилотника охраняется полицией.

Ранее уже фиксировались случаи падения беспилотников в Польше, обломки которых находили в различных населенных пунктах, однако во фрагментах большинства из них взрывчатых веществ обнаружено не было. Власти продолжают расследование происхождения аппаратов. Польша обвиняла Россию в атаках дронов, а так же предлагала закрыть воздушное пространство над Украиной, о чем писал "Царьград".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесу рядом с населенным пунктом Станиславка в Польше утром 17 сентября был найден еще один упавший беспилотник. Об этом сообщает полиция города Замостье, передает радиостанция RMF 24. «Сегодня в 10:59 (11:59 мск) в комендатуру полиции Замостья поступило сообщение об обнаружении предмета в лесном массиве у населенного пункта Станиславка, гмина Ситно», — говорится в сообщении полиции. Уточняется, что зона падения беспилотника охраняется полицией. Ранее уже фиксировались случаи падения беспилотников в Польше, обломки которых находили в различных населенных пунктах, однако во фрагментах большинства из них взрывчатых веществ обнаружено не было. Власти продолжают расследование происхождения аппаратов. Польша обвиняла Россию в атаках дронов, а так же предлагала закрыть воздушное пространство над Украиной, о чем писал "Царьград".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...