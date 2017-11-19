Путин пообещал найти спонсора для издания книги об Александре III

В субботу, 18 ноября, президент России Владимир Путин, принявший участие в открытии памятника Александру III в Ялте, пообещал студентке филиала МГУ найти спонсора для издания книги об императоре.
На церемонии открытия памятника Путин отметил вклад Александру III в развитие страны, экономики и роль России на политической арене после чего пообщался с пришедшими молодыми людьми. Студентка факультета журналистики филиала МГУ рассказала главе государства, что хотела бы собрать книгу, куда вошли бы повести и стихотворения, в которых упоминался Александр III.
Владимир Путин назвал это хорошей идеей и пообещал девушке найти спонсора для издания книги. Представители власти, как отмечает РИА «Новости», записали контакты будущей журналистки, которая после призналась, что была не готова к общению с президентом, и у нее «до сих пор трясутся руки».