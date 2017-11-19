{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 ноября 2017
18 ноября 2017
05:17  19 ноября 2017 0

Путин пообещал найти спонсора для издания книги об Александре III

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимир Путин пообещал студентке из Крыма помочь в издании книгиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В субботу, 18 ноября, президент России Владимир Путин, принявший участие в открытии памятника Александру III в Ялте, пообещал студентке филиала МГУ найти спонсора для издания книги об императоре.

На церемонии открытия памятника Путин отметил вклад Александру III в развитие страны, экономики и роль России на политической арене после чего пообщался с пришедшими молодыми людьми. Студентка факультета журналистики филиала МГУ рассказала главе государства, что хотела бы собрать книгу, куда вошли бы повести и стихотворения, в которых упоминался Александр III.

Владимир Путин назвал это хорошей идеей и пообещал девушке найти спонсора для издания книги. Представители власти, как отмечает РИА «Новости», записали контакты будущей журналистки, которая после призналась, что была не готова к общению с президентом, и у нее «до сих пор трясутся руки».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров