ЕК хочет ввести санкции против Грузии и отменить безвизовый режим

Европейская комиссия изучает возможность введения санкций против Грузии, а также приостановки действия безвизового режима для граждан этой страны. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
«В ходе обсуждений, которые мы проводили, рассматривались и другие варианты, от санкций до приостановки безвизового режима и других мер», — сказала Хиппер на брифинге в Брюсселе. Она подчеркнула, что Еврокомиссия уже снизила уровень политических контактов с грузинскими властями и прекратила оказание финансовой помощи официальному Тбилиси. Вместе с тем ЕС намерен увеличить поддержку гражданскому обществу в Грузии.
Ранее глава парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил мнение, что Брюссель не вправе выдвигать перед Тбилиси требование обострения отношений с Москвой в качестве условия для продвижения по пути европейской интеграции. Грузия стремится стать членом Европейского союза к 2030 году, однако не намерена идти на уступки, которые могли бы поставить под угрозу национальную безопасность и традиционные ценности страны. Кроме того, председатель парламента обвинил Евросоюз в поддержке экстремистских движений и попытках оказать влияние на внутренний избирательный процесс в Грузии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.