КГБ Белоруссии обвинил украинского журналиста в шпионаже

18:29 20 ноября 2017 0

Украинец занимался военной разведкой Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Задержанный в Белоруссии украинский журналист Павел Шаройко признался в работе на разведку Украины. Об этом заявил официальный представитель КГБ страны Дмитрий Побяржин.

«Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием», — цитирует Побяржина RT. Текст его заявления опубликован на сайте ведомства. В настоящий момент гражданин Украины находится под арестом, передает «Национальная служба новостей».

Ранее депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко призвал к созданию диверсионно-разведывательных групп на территории Белоруссии. Он заявил о том, что Украина должна сделать все, чтобы освободить Белоруссию от влияния России.