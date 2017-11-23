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23 ноября 2017
21:17  23 ноября 2017 0

Силы МВД Луганской республики окружили здания ГТРК, прокуратуры и администрации главы ЛНР

В течение суток может пройти штурм здании правительства, где засели верные Плотницкому людиФото: аккаунт миссии ОБСЕ в Facebook
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Война на Украине
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Силы МВД Луганской республики совместно с военными без опознавательных знаков (предположительно — спецназом ДНР) окружили и блокировали здания прокуратуры, телерадиокомпании ЛНР и администрации (правительства) республики. Об этом «URA.RU» сообщил собственный источник в Министерстве внутренних дел республики.

По его данным, в здании правительства до сих пор находятся люди, сохраняющие верность главе ЛНР Игорю Плотницкому — они готовы держать оборону. Информация о том, где находится сам Плотницкий, противоречива. Ранее «URA.RU» со ссылкой на экс-главу парламента ЛНР Алексея Карякина сообщало о том, что Плотницкий покинул Луганск, однако в городе активно обсуждается версия, что он по-прежнему находится в здании правительства со своими сторонниками.

Накануне в интернете проходила информация о штурме здания генпрокуратуры республики, однако, как сообщили ее сотрудники, штурма как такового не было (интервью с работниками генпрокуратуры ЛНР опубликовала «Комсомольская правда»). По словам луганских прокурорских работников, их руководство вооружило всех сотрудников-мужчин, выдав им автоматы Калашникова и по 120 патронов, и приказало обороняться.

«Команда генерального прокурора была такая, что следует отстреливаться до последнего, — рассказал помощник генерального прокурора по взаимодействию со СМИ Давид Кац. — К утру мы поняли, что лица, которые окружили здание (сторонники главы МВД Игоря Корнета), не представляют опасности. Многие начали складывать оружие, заявляя, что не собираются стрелять в людей. Штурма как такового не было. Слава богу, наш отдел физической защиты принял грамотное решение сложить оружие. Они просто выпустили нас, зашли в здание и заняли оборону по периметру».

Новость по теме
У главы ЛНР отобрали власть, он покинул осажденный Луганск

По информации «URA.RU», ситуация вокруг здания правительства ЛНР может развиваться по аналогичному сценарию. Ее разрешения можно ожидать в течение суток.

20 ноября глава МВД ЛНР Игорь Корнет, уволенный с этой должности руководителем республики Игорем Плотницким, заявил, что его люди получили доказательства причастности директора Гостелерадиокомпании ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб, а руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман и начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова — к инсценировке государственного переворота в ЛНР в сентябре 2016 года.

Утром 21 ноября центр Луганска захватили военные без опознавательных знаков — они пояснили, что действуют совместно с подразделением МВД ЛНР «Беркут». Глава непризнанной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выступил с экстренным сообщением о том, что ситуация находится под его контролем, но вскоре украинские СМИ сообщили, что он покинул Луганск. В четверг, 23 ноября, перестал работать сайт Плотницкого, на котором публиковались его обращения — это произошло после того, как военные и МВД взяли под контроль здание, в котором находится гостелерадиокомпания, сохранявшая верность Плотницкому.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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