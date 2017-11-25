03:43 25 ноября 2017 0

Похитители знакомились с потенциальными жертвами в соцсетях Фото: depositphotos.com © URA.RU

Суд штата Колорадо признал 31-летнего Брока Фрэнклина виновным в 30 преступлениях, связанных с похищениями и торговлей людьми. Наказание — 472 года тюрьмы — стало самым длительным в истории из назначенных за подобные преступления.

Как сообщает телеканал 360, жертвами преступлений, совершавшихся бандитской группировкой Фрэнклина, становились женщины и девочки, которых похищали, а затем продавали в сексуальное рабство. Всех пострадавших бандиты заставляли принимать наркотики, подвергали физическому и сексуальному насилию.

Со своими жертвами преступники знакомились в соцсетях, под благовидными предлогами заманивали на личную встречу, а потом усыпляли и продавали, передает «Ридус».

«400-летнее лишение свободы посылает убедительный сигнал по всей стране о том, что мы далее на намерены терпеть подобное насилие над людьми», — приводит телеканал Fox31 слова официального представителя Генеральной прокуратуры штата Колорадо Джанет Дрейк.

Назначенное судом наказание стало своеобразным компромиссом: сторона обвинения требовала для Фрэнклина 616 лет тюрьмы, защита же просила ограничиться 96 годами лишения свободы.