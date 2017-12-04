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04 декабря 2017
14:09  04 декабря 2017 0

В Тюмени поймали дерзких налетчиков из Екатеринбурга. Действовали нагло, в стиле 90-х

Верхняя Пышма. Клипарт, маска, крик, человек в маске
Налетчики использовали маскиФото: Нина Калинина © URA.RU

В Тюмени полицейские задержали нескольких подозреваемых в совершении вооруженного разбойного нападения, которое совершено в сентябре 2017 года у здания одной из фирм. Тогда четверо мужчин в масках, двое из которых были вооружены пистолетами, подбежали к машине, проткнули колеса и отобрали у мужчины сумку с 5 млн рублей.

Сначала сыщики отыскали автомобиль, на котором преступники приехали на место преступления. В машине нашли нож, рации, а также маску. Далее стражи порядка обнаружили рядом с жилым домом пакет с оружием, перчатками и одеждой.

В итоге полицейские вышли на самих грабителей, которыми оказались пятеро жителей Екатеринбурга, один из которых разработал схему ограбления, а остальные провели его в исполнение

На данный момент задержаны организатор и один из исполнителей преступления, остальные объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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