Поздравляем! Главный блюститель закона в УрФО отмечает юбилей

17:00 04 декабря 2017 0

Юрию Пономареву — 55 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Пономарев отмечает юбилей. Самому влиятельному силовику УрФО в понедельник, 4 декабря, исполнилось 55 лет. Этот день замгенпрокурора традиционно проводит в коротком отпуске — в кругу близких и друзей. С самого утра Юрий Пономарев получил огромное количество поздравлений — как личных, так и в виде всевозможных телефонограмм, которые едва успевает обрабатывать секретариат в здании на Пушкина, 3.

«Уважаемый Юрий Александрович! Примите поздравления с 55-летием! Вы встречаете этот юбилей, имея за плечами десятилетия службы и серьезные достижения на прокурорской стезе. В Челябинской области Вас знают как блестящего юриста, принципиального руководителя, ставящего превыше всего закон, права граждан и благо государства. Ваша высокая должность и плодотворная служба в Генеральной прокуратуре является лучшим свидетельством профессионализма и умения добиваться поставленных целей. Желаю дальнейших успехов в Вашей ответственной и непростой работе, крепкого здоровья и благополучия!» — написал в поздравительной телеграмме губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Его коллега из Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Юрия Пономарева со страниц своего Instagram. Здесь опубликовано фото замгенпрокурора в форме в стенах рабочего кабинета. «Юрий Александрович! Поздравляю с 55-летием! Ценю Вашу компетентность, ответственность и талант руководителя! Желаю новых успехов в работе, крепкого здоровья, счастья, энергии и оптимизма!», — подписал фото глава региона.

Присоединился к поздравлениям и вице-губернатор Азат Салихов, в числе прочего курирующий взаимоотношения свердловской власти с силовиками: «Уважаемый Юрий Александрович! Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в День Вашего Юбилея! Рад нашему деловому конструктивному общению и от души желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, успешной работы и всех благ Вам и Вашим близким!»

«Уважаемый Юрий Александрович! От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Позвольте выразить Вам слова благодарности за добросовестное и ответственное исполнение служебного долга, плодотворную деятельность в органах прокуратуры. Вами многое сделано для укрепления российской государственности, обеспечения законности и правопорядка на Северном Кавказе, а также Челябинской, Костромской, Самарской и Свердловской областях. Уверена, что Ваша активная гражданская позиция и стремление работать во благо России и Урала будет и в дальнейшем способствовать обеспечению законности и правопорядка на территории Уральского федерального округа. Желаю Вам, Юрий Александрович, сил, здоровья и энергии для осуществления всех замыслов и начинаний! Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!», — не осталась в стороне от поздравлений и председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Тепло высказался в адрес замгенпрокурора и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников: «У Юрия Александровича — замечательный характер, и даже под тяжестью занимаемой должности и со сроком службы он не меняется. На мой взгляд, это один из ведущих прокуроров у нас в стране. У него, что очень важно, есть возможность развития — жизнь и законодательство на месте не стоят, они подвижны и нужно успевать их на практике осваивать. В этой связи я Юрию Александровичу желаю терпения, чтобы его развитие продолжалось, и, конечно же, долгих лет!».

Коллектив «URA.Ru» присоединяется к поздравлениям Юрию Пономареву. Желаем сохранять высокий уровень доверия к прокуратуре на Урале и столь же молниеносно реагировать на любые тревожные сигналы. Желаем вам политического и аппаратного долголетия, крепкого здоровья, оптимизма и семейного счастья.