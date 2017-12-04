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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:45  04 декабря 2017 0

В Сети появилось видео извлечения из статуи Христа послания священника XVIII века

В послании говорится о быте и проблемах жителей Испании XVIII векаФОТО: sciencealert.com

Опубликовано видео, на котором испанские реставраторы извлекают из статуи Иисуса Христа послание от священника XVIII века, которое датируется 1777 годом. Находка была сделана в ходе реставрации статуи в замке Санта-Агуэда. Автором религиозного послания является капеллан кафедрального собора в Бурго-де-Осме Хоакин Мингес.

На кадрах видно, как специалисты осторожно вскрывают скульптуру, которая внутри оказывается полой, и достают два листа бумаги, исписанных ровным аккуратным почерком. После этого их кладут в коробку и отправляют в архив.

В своем послании священник рассказал о создателе статуи — скульпторе Мануэле Бале. Кроме того, капеллан рассказал о быте и проблемах своего времени. Он перечислил самые распространенные болезни — малярию и брюшной тиф, а также назвал главные развлечения местных жителей. Выяснилось, что в те времена жители региона больше всего любили карты и игры с мячом.

«Суд находится в Мадриде, для новостей есть почта и газета, действует инквизиция, не терпящая прегрешений против Церкви Господа», — говорится в послании.

Сергей Макеев
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