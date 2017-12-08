10:08 08 декабря 2017 0

За 10 месяцев продано 13 094 автомобиля Lifan Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стало известно, сколько китайских машин купили россияне в 2017 году. Данные приводят эксперты аналитического агентства «Автостат».

За десять месяцев 2017 года продано почти 25 тысяч китайских машин. Самой популярной маркой стал Lifan. С января по октябрь дилеры реализовали 13 094 машины. При этом статистика продаж проиграла данным за прошлый год более 5%, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Следом по популярности идет автомобиль Chery. В России продано 4 692 машины, рост продаж составил 12,7%. На третьем месте автомобили Geely. При этом компания продала на 53,4% меньше, чем в 2016 году.

Продажи китайских машин в октябре выросли на 20%. Рост наблюдается на протяжении полугода. Как сообщает канал 360, специалисты «Автостата» считают, что при таких темпах роста китайские автопроизводители смогут преодолеть отрицательную динамику в целом по году.