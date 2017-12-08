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08 декабря 2017
10:08  08 декабря 2017 0

Названы самые популярные марки китайских машин в России

ИННОПРОМ-2016. Второй день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, lifan motors
За 10 месяцев продано 13 094 автомобиля LifanФото: Анна Майорова © URA.RU

Стало известно, сколько китайских машин купили россияне в 2017 году. Данные приводят эксперты аналитического агентства «Автостат».

За десять месяцев 2017 года продано почти 25 тысяч китайских машин. Самой популярной маркой стал Lifan. С января по октябрь дилеры реализовали 13 094 машины. При этом статистика продаж проиграла данным за прошлый год более 5%, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Следом по популярности идет автомобиль Chery. В России продано 4 692 машины, рост продаж составил 12,7%. На третьем месте автомобили Geely. При этом компания продала на 53,4% меньше, чем в 2016 году.

Продажи китайских машин в октябре выросли на 20%. Рост наблюдается на протяжении полугода. Как сообщает канал 360, специалисты «Автостата» считают, что при таких темпах роста китайские автопроизводители смогут преодолеть отрицательную динамику в целом по году.

Дарья Рукачёва
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