10:17 24 декабря 2017 1

Артист написал, что все городские службы были лояльны к съемочной команде Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Музыкальный продюсер Максим Фадеев поблагодарил курганцев за помощь в съемке клипа на песню «Орлы или Вороны». Композицию Фадеев посвятил своему родному городу.

«Все приходили помогать, каждый хотел быть полезным, и за это я благодарю своих курганцев. Все службы были к нам лояльны, да и вообще было полное ощущение того, что в город пришел праздник. Вернулась та атмосфера, в которой мы жили много лет назад. Праздника, как такового, тогда у нас не было, но все было как-то… проще. Понятнее. Люди тогда были простые, всегда готовые откликнуться и прийти на помощь. И для меня большое счастье осознавать, что в этом смысле на моей земле ничего не изменилось. Кто жил в 90-е, знает, что никто из нас не хочет вернуть то время. Но я уверен, что именно оно нас воспитало и научило в любых ситуациях оставаться людьми», — написал знаменитый продюсер на своей странице в Instagram.

В съемках клипа снялись непрофессиональные актеры, жители Кургана. Сюжет охватил несколько десятилетий. Сначала в кадре играют дети, затем подростки и взрослые мужчины. Видео вызвало бурю обсуждений в Сети. Некоторые посчитали, что несправедливо по отношению к городу вспоминать только о драках и убийствах.