Россиянин сковал наручниками детей, которые бросали петарды

Мальчики якобы бросали петарды под машины
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который приковал наручниками к перилам двух мальчиков. Он утверждает, что они бросали новогодние петарды под машины.
Инцидент произошел 5 ноября у входа в дом на Стрельбищенской улице, сообщает «Федеральное агентство новостей». Известно, что петербуржец является сотрудником автотранспортного предприятия.
Родители детей вызвали полицейских. Мужчина освободил детей лишь когда на место прибыли правоохранители. Сейчас он задержан и доставлен в отделение.