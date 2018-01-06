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06 января 2018
16:12  06 января 2018 0

Россиянин сковал наручниками детей, которые бросали петарды

Проверка пиротехники на рынке. Курган, продажа фейерверков
Мальчики якобы бросали петарды под машиныФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который приковал наручниками к перилам двух мальчиков. Он утверждает, что они бросали новогодние петарды под машины.

Инцидент произошел 5 ноября у входа в дом на Стрельбищенской улице, сообщает «Федеральное агентство новостей». Известно, что петербуржец является сотрудником автотранспортного предприятия.

Родители детей вызвали полицейских. Мужчина освободил детей лишь когда на место прибыли правоохранители. Сейчас он задержан и доставлен в отделение.

Игорь Чукреев
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