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25 января 2018
24 января 2018
19:54  24 января 2018 1

Минздрав назвал четыре обязательных условия здорового образа жизни

Дегустация молодого вина Божоле Нуво накануне одноименного французского праздника «Нового Божоле». Екатеринбург, бокалы, алкоголь, красное вино, выпивка
Отказ от спиртного не является показателем здорового образа жизниФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство здравоохранения определило ключевые критерии здорового образа жизни человека. Список огласил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист ведомства по профилактической медицине Сергей Бойцов. В него не вошел отказ от потребления алкогольных напитков — влияние спиртного на здоровье исследовано не до конца.

Как пишут argumenti.ru, человек, ведущий здоровый образ жизни, должен быть некурящим, потреблять не более пяти граммов соли в сутки, проявлять умеренную и высокую активность не менее получаса в день и ежедневно потреблять не менее четырехсот граммов овощей и фруктов. При этом Бойцов заявил, что ЗОЖ — это понятие не выдуманное, а вычисленное. Для реально здорового образа жизни все условия человек обязательно должен соблюдать одновременно. «Если человек выполняет три условия, но курит, то его образ жизни уже нездоровый», — пояснил профессор.

Если человек действительно является приверженцем ЗОЖ, то вероятность общей смертности или гибели от болезней системы кровообращения снижается в два раза. Такие данные представлены в сравнении с теми, кто эти четыре правила не соблюдает, передает телеканал 360.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова все же назвала злоупотребление алкоголем причиной ухудшения состояния здоровья человека, писало «Федеральное агентство новостей». Также «URA.RU» сообщало, что министерство готовит нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов. Ожидается, что их полностью запретят в общепите. Введение дополнительных ограничений также коснется продажи алкогольной продукции.

Ксения Томашова
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