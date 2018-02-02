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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:47  02 февраля 2018 4

Минфин США не рекомендует расширять санкции на госдолг России‍

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, санкции
Набиуллина назвала риски для экономики России от санкций США низкимиФото: depositphotos.com © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Министерство финансов США опасается, что распространение санкций на суверенный долг России может оказать негативное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес. Об этом пишет Bloomberg, цитируя доклад министерства.

В документе в числе прочего говорится, что такого рода санкции санкции могут дестабилизировать финансовые рынки за пределами России, пишет RT. Кроме того министерство опасается, что такой шаг может стать «препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами».

Напомним, Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала низкими риски для экономики России от санкций США. По ее словам, американские санкции несут своего рода неопределенность, которую приходится учитывать, но вероятное распространение санкций на госдолг России для экономики не будет иметь большого эффекта, пишет Nation News.

Екатерина Бойбородина
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