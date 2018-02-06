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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
05:54  06 февраля 2018 0

СМИ: телеведущий Караулов заподозрил супругу в поиске наемного убийцы и попросил у Колокольцева защиты

Сам телеведущий публично опроверг информациюФото: ok.ru / Андрей Караулов

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов написал письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой защитить его от супруги Юлии Мареевой. Та якобы обокрала его, а теперь ищет наемного убийцу.

«Я считаю, что моей жизни угрожает реальная опасность. Сейчас моя супруга находится в Киеве и, по моим сведениям, ищет убийцу из числа бандеровцев», — приводит «Лайф» выдержку из обращения, который оказался в распоряжении Центра управления расследованиями.

В письме говорится, что Мареева переоформила на своих родственников недавно купленную за 6 млн рублей квартиру в Крыму и Lexus за 4 млн рублей. Кроме того, по словам телеведущего, у него пропали ценные вещи вроде швейцарских часов Patek Philippe и картины художника Никаса Сафронова.

Информацию о том, что Караулов боится за свою жизнь, журналистам подтвердил охранник его особняка, отметив, что две недели назад тот попросил соседей сообщать ему о замеченных ими незнакомцах, а также обращать внимание на усатых мужчин с украинским акцентом и автомобили с украинскими номерами. Самому охраннику же было якобы поручено позаботиться о животных. если с журналистам все же что-то случится. Супруга якобы назвала обвинения «бредом сивой кобылы».

Между тем, сам Андрей Караулов официально опроверг подлинность и существование такого письма. Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в Facebook, назвав слухи «бредом» и «фильшивкой»:

«Не собираюсь комментировать этот бред. Этот Канев [автор материала] уже больше года вмешивается в мою жизнь. Кроме фальшивок я ничего от него не видел. Он постоянно приписывает мне авторство различных писем, пытаясь, видимо, создать „сенсацию“. Пусть дальше работает!».

Сергей Демин
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