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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:23  10 февраля 2018 5

Американский посол рассказал, что ему не нравится в Москве

Джон Хантсман, хантсман джон
Джон Хантсман начал работать послом США в России с 3 октября 2017 годаФото: wikimedia.org/United States Department of State

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что в Москве ему не хватает уединения, солнечного света и вида на горные вершины как в американском штате Юта. Ролик с высказываниями дипломата появился на официальной странице посольства в Twitter.

«Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, ежедневного солнца, я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России — это очень важный опыт», — цитирует RT Хантсмана.

Политик заметил, что при этом ему очень нравится в российской столице. «Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, тем больше он мне нравится, тем меньше я скучаю по своему дому в США», — приводит слова Хантсмана Nation News.

Посол также попросил жителей Москвы порекомендовать ему наиболее интересные заведения в городе и достопримечательности, чтобы лучше узнать Москву, добавляет телеканал 360.

Джон Хантсман начал работать послом США в России с 3 октября 2017 года. С 2009 по 2011 он был послом США в Китае, с 1992 по 1993 — в Сингапуре. С 2005 по 2009 годы работал губернатором штата Юта.

Виктор Дорофеев
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