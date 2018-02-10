Министр сельского хозяйства Забайкалья задержан за превышение полномочий

В Забайкалье за превышение должностных полномочий задержан региональный министр сельского хозяйства Михаил Кузьминов. Вместе с ним арестован его заместитель.
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю задержали министра сельского хозяйства региона и его заместителя», — цитирует ТАСС слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Она сообщила, что подозреваемые превысили должностные полномочия. Речь идет о незаконном вмешательстве в деятельность сельхозпредприятий Забайкалья.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минсельхоза Забайкальского края, у Кузьминова есть четыре заместителя: первый замминистра Владимир Лоскутников и замминистры — Андрей Люстик, Ирина Малакшинова, Альбина Баранова. Кто из них задержан, пока не известно.
Ранее появилась информация пресс-службы губернатора Забайкалья об увольнении Кузьминова. Однако министр опроверг информацию о своём увольнении. «Это мулька, вброс. Я пока работаю», — заявил он агентству «Чита.ру».