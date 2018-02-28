Наполовину раздетый мужчина, пассажир самолета S7 Airlines, летевшего из Санкт-Петербурга в Новосибирск, повел себя неадекватно. Он приставал к девушкам, бил иллюминаторы и душил бортпроводника. Видео с борта самолета попало в Сеть.
В ролике заснят момент, когда хулигана пытаются успокоить другие пассажиры. Они связывают дебошира ремнями безопасности, кричат: «Ремни давай!». По словам очевидцев, при посадке мужчина начал кричать, бросил в проход свой мобильный телефон, пытался душить бортпроводника, подсел к неизвестной девушке, схватил ее за волосы, а потом ударил еще нескольких пассажиров, грубил и матерился, сообщает телеканал 360.
Выяснилось, что дебошир — 47-летний житель Новосибирской области. Сейчас он находится в полиции, в изоляторе он ведет себя агрессивно. Мужчина рискует на пять лет отправиться в колонию по статье «Хулиганство», пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На днях пассажирка самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Бейрут, устроила дебош на борту. Она облила соком стену и сидящую впереди пассажирку. Хулиганка представилась женой депутата, правда, не уточнила, какого именно.
В конце января произошел еще один случай. Пассажирка рейса Москва-Дубай сначала закурила в туалете самолета, а затем стала прорываться в кабину пилотов, объясняя порыв тем, что у нее были «видения», пишет «Ридус». Дебоширов не останавливает принятый Госдумой закон, который предоставляет авиакомпаниям право составлять черные списки авиахулиганов, уточняет издание.