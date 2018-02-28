{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
21:19  28 февраля 2018 0

Полуголый дебошир избил пассажиров на борту самолета. «Ремни давай!». ВИДЕО

Пассажиры «скрутили» авиахулиганаФОТО: скрин с видео

Наполовину раздетый мужчина, пассажир самолета S7 Airlines, летевшего из Санкт-Петербурга в Новосибирск, повел себя неадекватно. Он приставал к девушкам, бил иллюминаторы и душил бортпроводника. Видео с борта самолета попало в Сеть.

В ролике заснят момент, когда хулигана пытаются успокоить другие пассажиры. Они связывают дебошира ремнями безопасности, кричат: «Ремни давай!». По словам очевидцев, при посадке мужчина начал кричать, бросил в проход свой мобильный телефон, пытался душить бортпроводника, подсел к неизвестной девушке, схватил ее за волосы, а потом ударил еще нескольких пассажиров, грубил и матерился, сообщает телеканал 360.

Выяснилось, что дебошир — 47-летний житель Новосибирской области. Сейчас он находится в полиции, в изоляторе он ведет себя агрессивно. Мужчина рискует на пять лет отправиться в колонию по статье «Хулиганство», пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На днях пассажирка самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Бейрут, устроила дебош на борту. Она облила соком стену и сидящую впереди пассажирку. Хулиганка представилась женой депутата, правда, не уточнила, какого именно.

В конце января произошел еще один случай. Пассажирка рейса Москва-Дубай сначала закурила в туалете самолета, а затем стала прорываться в кабину пилотов, объясняя порыв тем, что у нее были «видения», пишет «Ридус». Дебоширов не останавливает принятый Госдумой закон, который предоставляет авиакомпаниям право составлять черные списки авиахулиганов, уточняет издание.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров