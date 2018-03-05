Россельхознадзор разрешил ввоз турецких гранатов и баклажанов

04:12 05 марта 2018 1

Для поставок в Россию будут необходимы лишь гарантии турецкого минпродовольствия Фото: Алексей Гущин © URA.RU

После двухлетнего перерыва Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение возобновить ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и других овощей. Разрешение действует для всех предприятий.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано, за время ввоза этих продуктов с разрешенных Россельхознадзором предприятий не было выявлено ни одного карантинного случая. Таким образом, при наличии гарантий от министерства продовольствия и животноводства Турции в части фитосанитарной безопасности продукта, поставки в Россию разрешаются со всех турецких предприятий-экспортеров.

Отметим, запрет на поставку плодоовощной продукции из Турции в Россию действовал последние два года. В Россельхознадзоре это объясняли ввозом продуктов, зараженных карантинными организмами.