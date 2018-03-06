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06 марта 2018
02:17  06 марта 2018 1

«Калашников» объявил о производстве нового пистолета

Для производства пистолета будет использовано самое новое оборудованиеФОТО: Wikimedia Commons, Aazbeszt

«Ижевский механический завод», который входит в концерн «Калашников», собирается запустить в серийное производство новый пистолет Лебедева.

«На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ). Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям», — говорится в сообщении пресс-центра компании.

Для производства оружия, как отмечается, будет использовано самое новое оборудование, которое поспособствует снижению «влияния человеческого фактора на качество изделия», передает «Федеральное агентство новостей».

Пистолет Лебедева был специально разработан для силовых структур России. Впервые его представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015». Оружие выполнено под патрон 9×19 миллиметров, пистолет отличается небольшим весом и компактностью.

Александр Черноскутов
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