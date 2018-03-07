Женщины в России готовы получать на треть меньше мужчин

08:16 07 марта 2018 0

Женщины рассчитывают на зарплату в 21,7 тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Зарплатные ожидания женщин в России оказались значительно меньше, чем у мужчин. Как показало исследование, самой популярной сферой деятельности для них являются бухгалтерия и финансы.

Средняя заработная плата, на которую рассчитывают российские женщины, составляет 21,7 тысячи рублей, отмечает Life.ru со ссылкой на данные «Avito работа». Эта цифра на 36,2% меньше той суммы, что указывают в своих резюме мужчины. В разделах «Домашний персонал» и «ЖКХ, эксплуатация» разрыв особенно заметен — в 2,3 раза и в 1,8 раза соответственно. Впрочем, в других сферах запросы россиянок также отстают от требований мужчин. Например, в категории «Домашний персонал» средняя зарплата женщин — чуть больше 15 тысяч рублей, а в сфере образования — всего 12 тысяч.

Безусловной популярностью у россиянок пользуется работа с бухгалтерией и финансами (93,6% от всех резюме), на втором месте — образование и наука (85,8%), а на третьем — административная работа (85,1%). Также жительницы России стремятся работать в медицине, сфере красоты и спорта, продажах. А вот противоположная ситуация наблюдается в автобизнесе (3,7%), сфере транспорта (6,1%) и строительстве (6,9%).