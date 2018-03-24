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24 марта 2018
23 марта 2018
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08:36  24 марта 2018 0

В Сети обсуждают беременность Тины Канделаки

ИННОПРОМ-2015: Тина Канделаки. Екатеринбург, канделаки тина
У Канделаки уже есть двое детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети обсуждают возможную беременность Тины Канделаки. Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» сама дала пищу для слухов, намекнув на свое интересное положение в комментариях к фотографии в соцсетях.

Как передают «Известия», одна из подписчиц раскритиковала фигуру Канделаки. В ответ телеведущая написала: «Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение девяти месяцев». Фраза озадачила поклонников телеведущей, которые не смогли понять, была ли это шутка или Канделаки действительно ждет пополнения в семье.

У Канделаки есть двое детей от предыдущего брака —— сын Леонтий и дочь Мелания. Сейчас телеведущая замужем за Василием Бровко. Поклонники Тины уже начали желать ей и будущему ребенку здоровья.

Наталья Володина
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