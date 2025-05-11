«Политика ни при чем»: продюсер объяснил, почему российские звезды больше не собирают залы

Российские эстрадные звезды все чаще сталкиваются с отменой концертов из-за отсутствия зрителей, а не по политическим причинам. Об этом сообщил продюсер Дмитрий Ашуров. По его словам, даже востребованные артисты не могут заполнить концертные залы, поскольку публика не спешит покупать билеты.
«Многие исполнители надоели людям. Они стали как старые ковры или ремонт в квартире у бабушки — вроде бы и жалко выбрасывать, но дальше жить с этим невозможно», — рассказал Ашуров в беседе с argumenti.ru. Он отметил, что россияне начали экономить на культурных развлечениях из-за роста цен, а посещение концертов стало для многих излишней тратой.
Кроме того, зрители недовольны высокими ценами на билеты: например, Александр Малинин продавал их по 6–8 тысяч рублей, а Лариса Долина устанавливала цену в девять тысяч рублей даже за выступления в ресторанах. Несмотря на полупустые залы, многие артисты не спешат снижать стоимость билетов, опасаясь подорвать свой статус.
Продюсер также подчеркнул, что причиной падения интереса к звездам становится не только экономическая ситуация, но и усталость публики от одних и тех же исполнителей. По его словам, артисты не хотят уступать место новым талантам, опасаясь конкуренции и снижения собственных доходов. При этом зрители все чаще требуют от артистов искренности и настоящего искусства вместо привычных гламурных шоу и исполнения под фонограмму.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с URA.RU отмечал, что завышенные гонорары и цены на билеты стали одной из причин снижения интереса к концертам, призывая артистов устанавливать разумные расценки на свои выступления. Дебаты о стоимости выступлений обострились особенно накануне массовых мероприятий, когда обсуждалась возможность бесплатных концертов по значимым датам.
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