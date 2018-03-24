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24 марта 2018
17:48  24 марта 2018 0

Планы Украины блокировать Крымский мост вызвали насмешки в России

Радикалу посоветовали попытаться вручную раскачать 19-километровый мостФото: официальный сайт Крымского моста
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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Организатор провалившейся в 2015 году блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что вынашивает планы блокады теперь уже Крымского моста. В этом он рассчитывает на содействие членов признанного в РФ экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа».

В частности, Ислямов предложил каким-то образом форсировать транспорт, который будет двигаться по мосту, а также всех водителей и пассажиров, пишет РИА «Новости». Всем, кто таким образом попадет на полуостров, должен быть ограничен въезд на Украину, как это уже сделано по отношению к выступавшим в Крыму российским артистам.

Заявление Ислямова уже вызывало шквал насмешек в российском сегменте соцсетей. «Назло поеду», — пишут комментаторы. Также Ислямову советуют сесть в резиновую лодку и попытаться вручную повалить опоры моста — успех такого предприятия выглядит более реальным. Всерьез же пользователи недоумевают — как радикалы собираются исполнять своим угрозы, если не имеют физической возможности приблизиться к мосту. Еще в 2014 году Ислямов и его единомышленники сбежали с полуострова на территорию Украины. С тех пор их неоднократно приглашали вернуться в Крым, где против них возбуждены уголовные дела.

Как уже сообщало «URA.RU», связывающий Крым с Краснодарским краем мост в середине марта проинспектировал президент России Владимир Путин. Гигантское инженерное сооружение предполагается открыть для автомобилей уже к началу туристического сезона. Ранее предполагалось, что машины по нему поедут лишь в декабре 2018 года.

Владимир Васин
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