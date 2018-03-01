Стала известна дата досрочного открытия Крымского моста

19:10 01 марта 2018 0

Первые автотуристы могут отправиться в Крым по новому мосту уже в мае Фото: официальный сайт «Крымский мост»

Крымский мост собираются открыть для движения автомобилей с 1 мая. Эта дата соответствует словам Владимира Путина о запуске объекта через несколько месяцев, которые прозвучали в послании к Федеральному Собранию.

Журналисты узнали о досрочном запуске моста после того, как на сайте госзакупок появилось уведомление о заключении госконтракта на содержание и эксплуатацию самого Крымского моста и автодорожных подходов к нему, сообщает РБК. Росавтодор и представитель Аркадия Ротенберга (строительство объекта ведет подконтрольный последнему «Стройгазмонтаж») уклонились от прямого ответа о начале эксплуатации сооружения. В то же время заместитель полпреда в Южном федеральном округе Владимир Гурба подтвердил такую возможность — «с учетом указания президента и отсутствием проблем с запуском объекта».

Ранее машины по Крымскому мосту планировалось пустить в декабре 2018 года, а поезда лишь в декабре 2019-го, напоминает «Национальная служба новостей». В ходе масштабных работ по возведению грандиозного сооружения, захвативших площадь в 56 гектаров, было найдено значительное количество построек и артефактов античного времени, пишет также сайт «Подмосковье сегодня».