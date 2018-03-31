Торгпредство России в Лондоне после отравления Скрипаля пригрозили закрыть как «логово шпионов»

08:00 31 марта 2018 0

Лондон становится все более негостеприимен Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Великобритании пригрозили закрыть торговое представительство РФ, распложенное в северной части Лондна. Поводом стало ухудшение отношений после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

О новом шаге, усугубляющем ситуацию, сообщили источники британского издания The Telegraph. Собеседники газеты назвали торгпредство «логовом шпионов», по их словам дипломатический кризис между Россией и Соединенным королевством продолжает разрастаться, пишет «Коммерсант».

Англичане утверждают, что за отравлением Скрипалей веществом А234 стоит российское государство, в Москве это категорически отрицают, напоминают Nation news. Несмотря на полное отсутствие доказательств, в Вашингтоне заявили, что десятки стран «присоединились к Великобритании и США в высылке российских разведчиков, скрывающихся под дипломатическим прикрытием», напоминает RT. В ответ Сергей Лавров озвучил «зеркальный ответ» российского МИД: из страны будут высланы представители стран-участниц демарша, включая 60 американцев. Консульство США в Санкт-Петербурге прекратит работу, а два сотрудника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон-грата.