{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
08:00  31 марта 2018 0

Торгпредство России в Лондоне после отравления Скрипаля пригрозили закрыть как «логово шпионов»

Лондон, Великобритания, конная полиция, лондон, флаг великобритании, лондонская полиция
Лондон становится все более негостеприименФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Власти Великобритании пригрозили закрыть торговое представительство РФ, распложенное в северной части Лондна. Поводом стало ухудшение отношений после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

О новом шаге, усугубляющем ситуацию, сообщили источники британского издания The Telegraph. Собеседники газеты назвали торгпредство «логовом шпионов», по их словам дипломатический кризис между Россией и Соединенным королевством продолжает разрастаться, пишет «Коммерсант».

Англичане утверждают, что за отравлением Скрипалей веществом А234 стоит российское государство, в Москве это категорически отрицают, напоминают Nation news. Несмотря на полное отсутствие доказательств, в Вашингтоне заявили, что десятки стран «присоединились к Великобритании и США в высылке российских разведчиков, скрывающихся под дипломатическим прикрытием», напоминает RT. В ответ Сергей Лавров озвучил «зеркальный ответ» российского МИД: из страны будут высланы представители стран-участниц демарша, включая 60 американцев. Консульство США в Санкт-Петербурге прекратит работу, а два сотрудника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон-грата.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров