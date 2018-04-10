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10 апреля 2018
09 апреля 2018
09:22  10 апреля 2018 2

Бывший мэр-коррупционер вышел на свободу, не досидев и половины срока. ВИДЕО

Избрание меры пресечения по делу заместителя начальника департамента земельных отношений Перми Павла Пахунова. Мотовилихинский районный суд. Пермь, скамья подсудимых, наручники
Суд посчитал, что коррупционер может быть свободенФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуль, осужденный на девять лет за коррупцию, вышел на свободу после двух лет заключения. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Мигуль был осужден по статьям «превышение полномочий» и «нецелевое расходование бюджетных средств» в 2016 году. Позже ему уменьшили срок до семи, а затем до пяти лет. Теперь экс-градоначальник 2,5 года не сможет работать на государственной службе, а также в органах местного самоуправления, пишет агентство Nation News.

В 2006 году Мигуль заключил договор на покупку мэрией моста через реку Чигирь в Амурской области — без конкурса и по завышенной цене, напоминает «Федеральное агентство новостей». В 2008 году экс-мэр отдал своему знакомому земельный участок, нарушив российское законодательство.

Ранее «URA.RU» писало, что в Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем через реку Амур в Благовещенском районе. Завершить строительство планируется к 2019 году.

Семен Гринберг
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