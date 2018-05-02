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02 мая 2018
14:59  02 мая 2018 0

В центре Киева избили депутата Верховной Рады. ВИДЕО

Политик не простил хамство на дорогеФото: скриншот из видео Александра Кузьменко в социальной сети Facebook

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем был избит в центре Киева. Политика ударили в челюсть в ходе дорожного конфликта. О происшествии Найем сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Мустафа Найем рассказал, что устроил перепалку с водителем, который попытался «подрезать» его автомобиль в центре столицы Украины. По словам депутата, он из принципа не уступил «хамскому водителю с гонором». «Водитель и пассажир поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то», — написал депутат.

Уже после инцидента в сети появилось видео потасовки. На кадрах ролика видно, как Найема окружили пять человек. После нескольких толчков в спину депутат получает два сильных удара в область лица. Последующие действия ракурс съемки не позволяет рассмотреть.

Уже вечером член коллегии МВД Украины депутат Антон Геращенко сообщил о задержании троих участников драки, передает RT. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Впрочем, сам народный избранник жалуется на странную медлительность следствия, нежелание искать главного его обидчика и инкриминировать напавшим «непростым студентам» еще одну статью УК — об умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Павел Маркуш
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