МВД решило судьбу гаишника, который за взятку отпустил мигранта, подозреваемого в убийстве

Уволен гаишник, который за взятку отпустил мигранта, подозреваемого в убийстве

26 апреля 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Сотрудник ГИБД Бовтунов взял взятку у мигранта, подозреваемого в убийстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из правоохранительных органов уволен сотрудник ГИБДД Дмитрий Бовтунов, который за взятку отпустил мигранта, подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. Об этом сообщили в МВД России. Новость по теме Инспектор ГИБДД стал новым фигурантом дела об убийстве на парковке: что известно об арестованном «Собранные оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД России материалы в отношении инспектора были преданы в следственные органы, где принято процессуальное решение. Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за проступок порочащий честь и достоинство», — сообщили в пресс-службе МВД. В пятницу, 26 апреля, суд арестовал инспектора ДПС. По версии следствия, Бовтунов остановил машину с мигрантом Аббасовым, у которого не было водительских прав. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил инспектору ГИБДД взятку в 30 тысяч рублей. Само убийство произошло 18 апреля. У москвича Ковалева возник конфликт с Аббасовым из-за парковки во дворе. По данным следствия, мигрант избил мужчину, а после ударил ножом в живот и сбежал на машине брата. Ковалев скончался на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из правоохранительных органов уволен сотрудник ГИБДД Дмитрий Бовтунов, который за взятку отпустил мигранта, подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. Об этом сообщили в МВД России. «Собранные оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД России материалы в отношении инспектора были преданы в следственные органы, где принято процессуальное решение. Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за проступок порочащий честь и достоинство», — сообщили в пресс-службе МВД. В пятницу, 26 апреля, суд арестовал инспектора ДПС. По версии следствия, Бовтунов остановил машину с мигрантом Аббасовым, у которого не было водительских прав. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил инспектору ГИБДД взятку в 30 тысяч рублей. Само убийство произошло 18 апреля. У москвича Ковалева возник конфликт с Аббасовым из-за парковки во дворе. По данным следствия, мигрант избил мужчину, а после ударил ножом в живот и сбежал на машине брата. Ковалев скончался на месте.