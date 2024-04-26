МВД решило судьбу гаишника, который за взятку отпустил мигранта, подозреваемого в убийстве

Уволен гаишник, который за взятку отпустил мигранта, подозреваемого в убийстве
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Сотрудник ГИБД Бовтунов взял взятку у мигранта, подозреваемого в убийстве Фото:

Из правоохранительных органов уволен сотрудник ГИБДД Дмитрий Бовтунов, который за взятку отпустил мигранта, подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. Об этом сообщили в МВД России.

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«Собранные оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД России материалы в отношении инспектора были преданы в следственные органы, где принято процессуальное решение. Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за проступок порочащий честь и достоинство», — сообщили в пресс-службе МВД.

В пятницу, 26 апреля, суд арестовал инспектора ДПС. По версии следствия, Бовтунов остановил машину с мигрантом Аббасовым, у которого не было водительских прав. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил инспектору ГИБДД взятку в 30 тысяч рублей.

Само убийство произошло 18 апреля. У москвича Ковалева возник конфликт с Аббасовым из-за парковки во дворе. По данным следствия, мигрант избил мужчину, а после ударил ножом в живот и сбежал на машине брата. Ковалев скончался на месте.

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Из правоохранительных органов уволен сотрудник ГИБДД Дмитрий Бовтунов, который за взятку отпустил мигранта, подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. Об этом сообщили в МВД России. «Собранные оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД России материалы в отношении инспектора были преданы в следственные органы, где принято процессуальное решение. Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за проступок порочащий честь и достоинство», — сообщили в пресс-службе МВД. В пятницу, 26 апреля, суд арестовал инспектора ДПС. По версии следствия, Бовтунов остановил машину с мигрантом Аббасовым, у которого не было водительских прав. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил инспектору ГИБДД взятку в 30 тысяч рублей. Само убийство произошло 18 апреля. У москвича Ковалева возник конфликт с Аббасовым из-за парковки во дворе. По данным следствия, мигрант избил мужчину, а после ударил ножом в живот и сбежал на машине брата. Ковалев скончался на месте.
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