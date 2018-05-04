14:27 04 мая 2018 0

Перекачка воды из Челябинской области ударит по бюджету «Водоканала» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища, питающие водой Екатеринбург, наполняются крайне медленными темпами из-за затяжного паводка. Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», на сегодня невозможно говорить о накоплении водных запасов. Подъем уровней зафиксирован не больше чем на один-два сантиметра.

Для сравнения: в 2017 году в конце апреля уровень воды поднялся на 27 сантиметров. При этом прошлогодний паводок в «Водоканале» называют скудным. Уже в октябре 2017-го специалистам пришлось включать перекачку воды из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область).

«Перекачка продолжалась четыре месяца и позволила сохранить круглосуточное штатное водоснабжение Екатеринбурга до наступления паводка 2018 года. Стоимость электроэнергии, необходимой для перекачки, превышает 30 миллионов рублей за каждый месяц. Необходимость оплачивать дорогостоящую услугу снижает темпы модернизации сетей и объектов ВКХ, обновления технологий водоподготовки и очистки стоков», — добавили в «Водоканале».

Осадки не влияют на наполняемость водохранилищ. Пока в организации не берутся сказать, когда будет снова включен Нязепетровский каскад. «В случае, если интенсивность паводка не вырастет после таяния снега, расчетный дефицит воды, критичность ситуации и дата подключения Нязепетровского каскада будут оцениваться в ежедневном режиме», — заметили в компании.