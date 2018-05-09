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09 мая 2018
08 мая 2018
01:32  09 мая 2018 0

Израиль привел армию в полную боевую готовность и нанес ракетный удар по Сирии. ВИДЕО

Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Израиль приготовился к военным действиямФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война в Сирии
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Во вторник, 8 мая, власти Израиля привели войска на северной границе в состояние повышенной боевой готовности, развернули ПВО и открыли бомбоубежища в Голанских высотах. В ночь на 9 мая военные чиновники приказали нанести удар по Дамаску.

На такое решение руководство страны подтолкнула «подозрительную активность» иранских сил в Сирии в районе границ с Израилем, пишет RT. После «тревоги» военачальники заявляли, что армия готова к различным сценариям развития событий и предупредили, что любая агрессия против Израиля будет «встречена жестким ответом».

Информацию о нанесении удара по Дамаску, как сообщает РИА «Новости», пресс-службе Армии обороны Израиля комментировать отказались, однако источник агентства в международном аэропорту Бейрута подтвердил, что в момент атаки в небе над Ливаном находились израильские самолеты. ПВО Сирии сбили две ракеты в районе Кисва в провинции Дамаск.

Сергей Демин
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