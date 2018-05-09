01:32 09 мая 2018 0

Израиль приготовился к военным действиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 8 мая, власти Израиля привели войска на северной границе в состояние повышенной боевой готовности, развернули ПВО и открыли бомбоубежища в Голанских высотах. В ночь на 9 мая военные чиновники приказали нанести удар по Дамаску.

На такое решение руководство страны подтолкнула «подозрительную активность» иранских сил в Сирии в районе границ с Израилем, пишет RT. После «тревоги» военачальники заявляли, что армия готова к различным сценариям развития событий и предупредили, что любая агрессия против Израиля будет «встречена жестким ответом».

Информацию о нанесении удара по Дамаску, как сообщает РИА «Новости», пресс-службе Армии обороны Израиля комментировать отказались, однако источник агентства в международном аэропорту Бейрута подтвердил, что в момент атаки в небе над Ливаном находились израильские самолеты. ПВО Сирии сбили две ракеты в районе Кисва в провинции Дамаск.