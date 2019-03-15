Самарские полицейские устроили массовую драку из-за сексуальной стажерки

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 11:33
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Открытие опорного пункта полиции в микрорайоне Академ. Челябинск, женщина полицейский, полиция
Так силовики отметили 8 МартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самарские полицейские якобы устроили массовую драку на корпоративе в честь 8 Марта. Потасовка произошла из-за молодой стажерки, которая оказалась девушкой одного из оперативников.

Об этой истории стало известно из группы «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». «В Самаре полицейские устроили массовую драку на корпоративе в честь 8 Марта. Из-за симпатичной и любвеобильной стажёрки», — утверждает автор поста. Инцидент якобы произошел 7 марта. Представители двух немногочисленных отделов полиции решили устроить совместный корпоратив в честь Международного женского дня.

Скандал начался после того, как один из полицейских перестал контролировать эмоции. «Его поздравления сразу вышли за рамки 8 Марта, приблизившись к 14 февраля», — язвит автор сообщения. Это не понравилось молодому человеку стажерки, и он, вероятно, в порыве ревности, оттолкнул коллегу от девушки. Завязалась потасовка, в которую вступили коллеги и друзья полицейских из их отделов. В итоге ссора закончилась дракой шестерых стражей порядка. Автор поста также отметил, что «историю с большим трудом пытается замять начальник следствия».

Получить комментарий девушки, которая, предположительно, является той самой стажеркой, не удалось. Она не ответила на сообщения корреспондента «URA.RU» в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области в беседе с «URA.RU» сообщили, что участники и руководители отделов отрицают слухи о драке. «Информации из медицинских учреждений не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.

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