Самарские полицейские устроили массовую драку из-за сексуальной стажерки

Самарские полицейские якобы устроили массовую драку на корпоративе в честь 8 Марта. Потасовка произошла из-за молодой стажерки, которая оказалась девушкой одного из оперативников.
Об этой истории стало известно из группы «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». «В Самаре полицейские устроили массовую драку на корпоративе в честь 8 Марта. Из-за симпатичной и любвеобильной стажёрки», — утверждает автор поста. Инцидент якобы произошел 7 марта. Представители двух немногочисленных отделов полиции решили устроить совместный корпоратив в честь Международного женского дня.
Скандал начался после того, как один из полицейских перестал контролировать эмоции. «Его поздравления сразу вышли за рамки 8 Марта, приблизившись к 14 февраля», — язвит автор сообщения. Это не понравилось молодому человеку стажерки, и он, вероятно, в порыве ревности, оттолкнул коллегу от девушки. Завязалась потасовка, в которую вступили коллеги и друзья полицейских из их отделов. В итоге ссора закончилась дракой шестерых стражей порядка. Автор поста также отметил, что «историю с большим трудом пытается замять начальник следствия».
Получить комментарий девушки, которая, предположительно, является той самой стажеркой, не удалось. Она не ответила на сообщения корреспондента «URA.RU» в соцсетях.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области в беседе с «URA.RU» сообщили, что участники и руководители отделов отрицают слухи о драке. «Информации из медицинских учреждений не поступало», — рассказали агентству в ведомстве.