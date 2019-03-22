Поклонница Бузовой застыдила ее за сходство с Шурыгиной. «Оля, остановись». ФОТО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 12:16
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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Подписчики следят за каждым шагом БузовойФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Поклонница певицы Ольги Бузовой пристыдила ее за сходство со скандальной жертвой насилия Дианой Шурыгиной. Поводом для сравнения стала фотография, которую опубликовала экс-участница «Дома-2» в преддверии выхода новой песни.

«Оля, на этом фото ты похожа на Шурыгину… Либо встала так же, как она, либо поведение уже схоже с Дианой… Подумай…», — отметила natalya297701. На снимке артистка стоит на улице в дубленке и сорочке, оголяющей живот. Волосы убраны заколкой. «Я держу „Женское слово“ уже завтра», — написала артистка.

Всего фотография собрала более двух тысяч комментариев. Большинство посвящено конфликту Бузовой и участницы «Дома-2» Ирины Пинчук, которая довела певицу до слез, напоминает портал «Дни.ру».

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