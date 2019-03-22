Поклонница певицы Ольги Бузовой пристыдила ее за сходство со скандальной жертвой насилия Дианой Шурыгиной. Поводом для сравнения стала фотография, которую опубликовала экс-участница «Дома-2» в преддверии выхода новой песни.
«Оля, на этом фото ты похожа на Шурыгину… Либо встала так же, как она, либо поведение уже схоже с Дианой… Подумай…», — отметила natalya297701. На снимке артистка стоит на улице в дубленке и сорочке, оголяющей живот. Волосы убраны заколкой. «Я держу „Женское слово“ уже завтра», — написала артистка.
Всего фотография собрала более двух тысяч комментариев. Большинство посвящено конфликту Бузовой и участницы «Дома-2» Ирины Пинчук, которая довела певицу до слез, напоминает портал «Дни.ру».