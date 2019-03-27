Умер участник первого отряда космонавтов Валерий Быковский

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 21:21
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Валерий Быковский скончался в возрасте 86 летфото: wikipedia.org

В Москве скончался участник первого отряда советских космонавтов Валерий Быковский. Информацию о его смерти подтвердили в Центре подготовки космонавтов.

«В Центре подготовки космонавтов сообщили о смерти легендарного космонавта первого набора, дважды героя СССР Валерия Быковского», — сообщает telegram-канал «Говорит Москва». Быковского не стало на 87-м году жизни.

Летчик-истребитель Валерий Быковский вместе с 11 другими космонавтами стал одним из пионеров советской космонавтики. В первый полет Быковский вышел в 1963 году на корабле «Восток-6», пилотируемом первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, и провел на орбите 4 суток 23 часа и 6 минут.

До 1969 года он возглавлял группу космонавтов, готовящихся к облету Луны. После совместного полета с космонавтом из ГДР Зигмундом Йеном Быковский стал почетным гражданином Берлина и позже переехал туда, чтобы работать в Доме советской науки и культуры.

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