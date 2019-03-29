28 марта 2019

Педиатр объяснила, зачем опубликовала эротические фото

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 06:26
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Анастасия Орлова не намерена оправдываться за фотографииФото: Лена Щеголева, «ВКонтакте»

Врач-педиатр из Ивановской области Анастасия Орлова, которая на днях опубликована в социальных сетях фотографии в нижнем белье, объяснила, зачем и почему она это сделала.

По словам женщины, на участие в откровенной фотосессии ее вдохновили книги и блог Егора Горда. «Он призывает девушек не стесняться, заняться собой, раскрепоститься, показать всему миру, на что ты способна. Я уже год читаю его, на этой волне я перестала стесняться себя. И увидела у него фотопроект, захотела поучаствовать в таком же формате», — рассказала в газете Metro Орлова.

Врач подобрала наряд и отправилась на фотосессию, а после — опубликовала снимки, чтобы посмотрели друзья. «Это моя личная жизнь, <…> моя личная страничка, что хочу, то и выкладываю на неё, оправдываться за фотографии не собираюсь», — заключила женщина, подчеркнув, что на работе носит медицинский халат, кофту и джинсы.

Скандал разгорелся из-за откровенной фотосессии врача-педиатра из центральной районной больницы города Кинешма Ивановской области. Снимки вызвали бурные обсуждения среди пользователей в соцсетях. Коллеги, как напоминает телеканал 360, поддержали женщину.

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