01 августа 2019

Певец Никита рассказал о «копеечных» о гонорарах Жанны Фриске

© Служба новостей «URA.RU»
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АРХИВ. Жанна Фриске. 2010, фриске жанна
Большая часть выручки за концерты Жанны Фриске уходила продюсеруФото: Антон Белицкий © URA.RU

Певица Жанна Фриске, выступая в составе группы «Блестящие», получала небольшие гонорары. Об этом в эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал исполнитель Никита (настоящее имя — Алексей Фокин).

«Мне Жанна Фриске жаловалась, что они получают копейки за свои выступления», — рассказал Никита. Он отметил, что большая часть денег по договору уходила продюсеру — в начале 2000-х это было «обычной практикой» у популярных артистов.

Певица Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни в июне 2015 года. Причиной смерти стала неоперабельная опухоль головного мозга. По словам матери артистки, во время лечения исполнительнице становилось лучше, но победить болезнь все же не удалось, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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