Певец Никита рассказал о «копеечных» о гонорарах Жанны Фриске

Большая часть выручки за концерты Жанны Фриске уходила продюсеру
Певица Жанна Фриске, выступая в составе группы «Блестящие», получала небольшие гонорары. Об этом в эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал исполнитель Никита (настоящее имя — Алексей Фокин).
«Мне Жанна Фриске жаловалась, что они получают копейки за свои выступления», — рассказал Никита. Он отметил, что большая часть денег по договору уходила продюсеру — в начале 2000-х это было «обычной практикой» у популярных артистов.
Певица Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни в июне 2015 года. Причиной смерти стала неоперабельная опухоль головного мозга. По словам матери артистки, во время лечения исполнительнице становилось лучше, но победить болезнь все же не удалось, напоминает «