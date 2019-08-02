Суд решил судьбу бизнесмена, которого глава Росгвардии отговорил взрываться около Кремля

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Суд приговорил к двум годам мужчину, угрожавшего взорвать баллон с газомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд приговорил приморского бизнесмена Дмитрия Шалая, который угрожал взорвать газовый баллон возле Кремля, к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщил источник в Тверском суде.

«Признать подсудимого Шалая виновным по уголовной статье „хулиганство“ и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС приговор судьи Марины Сизинцевой. Шалай свою вину не признал. «URA.RU» не удалось дозвониться до представителей Тверского районного суда, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

Инцидент произошел в октябре 2018 года, когда обвиняемый на автомобиле въехал на Васильевский спуск, который примыкает к Красной площади со стороны Покровского собора, и угрожал взорвать баллон с газом, если его не выслушают, напоминает телеканал 360. Как отмечает сайт ТВЦ, к переговорам подключился глава Росгвардии Сергей Золотов, который пообещал сообщить о «проблеме в пенитенциарной системе страны» президенту РФ Владимиру Путину. После этого мужчина сдался и заявил, что Золотов — «настоящий мужик».

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