В Оренбурге и Ижевске задержаны подростки за теракты на железной дороге

В Оренбургской области и Удмуртии задержаны четверо подростков, подозреваемых в совершении терактов на железной дороге. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Пресечена деятельность четырех несовершеннолетних жителей Удмуртской Республики и Оренбургской области, причастных к преступлениям против общественной безопасности», — заявила Петренко. Ее слова передает пресс-служба СКР в Telegram. По данным следствия, трое подростков из Оренбурга в мае 2025 года подожгли железнодорожное оборудование, а еще один 17-летний житель Ижевска совершил подобное преступление в июне на магистрали в Удмуртии. Все подозреваемые задержаны сразу после совершения преступлений.
Установлено, что несовершеннолетние получали денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб через мессенджер. В их домах проведены обыски, назначены экспертизы, продолжаются следственные действия.
В России уже на раз задерживали граждан, которые собирались устроить подрыв ж/д станции или непосредственно участвовали в совершении теракта. Так, вечером 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста на пассажирский поезд №86, следующий по маршруту Климов — Москва. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, 69 получили ранения, среди пострадавших — трое несовершеннолетних.
Кроме того, за несколько дней до этого произошла детонация взрывного устройства в Белгородской области под железнодорожными путями в момент прохождения поезда. Никто не пострадал. Движение поездов было временно перекрыто. На месте был создан оперативный штаб.
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