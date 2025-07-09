ВСУ заявили о рекордной атаке на объекты Украины с применением 728 беспилотников

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В ВСУ заявили, что основной удар БПЛА пришелся на город Луцк в Волынской области на западе Украины
В ВСУ заявили, что основной удар БПЛА пришелся на город Луцк в Волынской области на западе Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 9 июля Вооруженные силы Украины отразили якобы крупнейшую атаку с начала конфликта. Над украинскими объектами было сбито 728 беспилотников, а также ракет «Искандер-К» и «Кинжал».

"В ночь на 09 июля (с 20.00 08 июля) было сбито 728 ударных БПЛА типа Shahed", — говорится в telegram-канале украинской армии. По данным пресс-службы ВСУ, для атаки использовали 728 беспилотников типа «Герань» и других видов, семь крылатых ракет «Искандер-К» и шесть аэробалистических ракет типа «Кинжал». В заявлении также сказано, что основной удар пришелся на Волынскую область и город Луцк.

В ночь на 9 июля российские системы ПВО уничтожили и перехватили 86 украинских дронов, атаковавших регионы страны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, направлявшихся к столице, что привело к временным ограничениям в аэропорту Шереметьево. В Рыльске Курской области в результате атаки дронов пострадали две женщины, одна из них госпитализирована.

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В ночь на 9 июля Вооруженные силы Украины отразили якобы крупнейшую атаку с начала конфликта. Над украинскими объектами было сбито 728 беспилотников, а также ракет «Искандер-К» и «Кинжал». "В ночь на 09 июля (с 20.00 08 июля) было сбито 728 ударных БПЛА типа Shahed", — говорится в telegram-канале украинской армии. По данным пресс-службы ВСУ, для атаки использовали 728 беспилотников типа «Герань» и других видов, семь крылатых ракет «Искандер-К» и шесть аэробалистических ракет типа «Кинжал». В заявлении также сказано, что основной удар пришелся на Волынскую область и город Луцк. В ночь на 9 июля российские системы ПВО уничтожили и перехватили 86 украинских дронов, атаковавших регионы страны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, направлявшихся к столице, что привело к временным ограничениям в аэропорту Шереметьево. В Рыльске Курской области в результате атаки дронов пострадали две женщины, одна из них госпитализирована.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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